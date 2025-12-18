EQS-News: Deutsche Nachhaltigkeit beteiligt sich am KI-Medizinunternehmen Tridi Solutions  

EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Deutsche Nachhaltigkeit beteiligt sich am KI-Medizinunternehmen Tridi Solutions

Frankfurt am Main, 18. Dezember 2025 – Die DN Group AG, Deutsche Nachhaltigkeit, (ISIN: DE000A3DW408, „Deutsche Nachhaltigkeit“) hat sich mit einem Anteil von 5 % am innovativen Medizinunternehmen Tridi Solutions GmbH beteiligt.

Tridi Solutions verbindet Künstliche Intelligenz und Medizin und bietet Chirurgen ein Navigationssystem in Echtzeit. Durch direkte Hinweise und Hilfestellungen soll die Sicherheit während chirurgischer Eingriffe erhöht werden. Dafür wird Tridi Solutions durch ein Netzwerk weltweit führender Chirurgen (Legacy-Netzwerk) mit Know-how und Daten unterstützt. Das Unternehmen hat bereits eine eigene KI-Plattform entwickelt, die es Ärzten ermöglicht, ihre eigenen bildbasierten Machine-Learning-Algorithmen ohne Programmierkenntnisse zu erstellen. Die Plattform bildet den gesamten Entwicklungszyklus eines KI-Algorithmus ab und soll Ärzten den Zugang zu Diagnose und Forschung mittels KI eröffnen. Aktuell wird bereits ein erstes Entwicklungsprojekt durchgeführt; die Technologie soll zeitnah auf eine Vielzahl weiterer chirurgischer Anwendungsbereiche ausgeweitet werden.

Tridi Solutions wurde u. a. von Univ.-Prof. Dr. Holger Till gegründet, der renommierter Kinder- und Jugendchirurg ist. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung als Arzt und war u. a. Professor an der Chinese University of Hong Kong (Abteilung Chirurgie) sowie Direktor für Kinderchirurgie an der Universitätsklinik Leipzig. Aktuell ist er u. a. Vorstand und Leiter für Kinder- und Jugendchirurgie der Medizinischen Universität Graz (MUG).

Ole Nixdorff, CEO der Deutschen Nachhaltigkeit: „Tridi Solutions ergänzt unser Impact fokussiertes Portfolio auf ideale Weise. Die Verknüpfung von KI und Medizin ist ein besonders attraktiver Wachstumsmarkt mit eindeutigem positivem Effekt auf die Gesundheitsversorgung gerade in Regionen, die bisher eine unterdurchschnittliche Infrastruktur und personelle Kapazität in diesem Bereich aufweisen. Auch die wirtschaftlichen Perspektiven sind positiv.“

Über DN Deutsche Nachhaltigkeit

Die DN Deutsche Nachhaltigkeit investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die Deutsche Nachhaltigkeit einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die Deutsche Nachhaltigkeit verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

