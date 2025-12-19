EQS-News: Gute Entwicklung: Deutsche Nachhaltigkeit mit erfolgreichem Jahr 2025

EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Gute Entwicklung: Deutsche Nachhaltigkeit mit erfolgreichem Jahr 2025



19.12.2025 / 11:06 CET/CEST

Gute Entwicklung: Deutsche Nachhaltigkeit mit erfolgreichem Jahr 2025

Erweiterung des Portfolios um Save the Water, SUSMATA, EcoMotion und Tridi Solutions

Implementierung eines standardisierten Venture Impact Assessment (VIA)-Prozess

Personelle Verstärkung des Vorstands mit Dr. Andreas Rickert

Positiver Impact für Umwelt und Gesellschaft und wirtschaftlicher Erfolg als Strategie

Frankfurt am Main, 19. Dezember 2025 – Die DN Group AG, Deutsche Nachhaltigkeit, (ISIN: DE000A3DW408, „Deutsche Nachhaltigkeit“) blickt auf ein operativ erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Dies manifestiert sich u.a. in der deutlichen Ausweitung des Beteiligungsportfolios, der Entwicklung und Implementierung eines standardisieren Impact-Investment Prozesses sowie in der Ergänzung des Vorstands. Es ist der Deutsche Nachhaltigkeit damit gelungen, Impact für Umwelt und Gesellschaft mit einer guten wirtschaftlichen Entwicklung zu kombinieren.

Ole Nixdorff, CEO der Deutsche Nachhaltigkeit: „Im zu Ende gehenden Jahr haben wir unseren Impact-Investing-Ansatz konsequent umgesetzt und weiterentwickelt. Insofern war 2025 für die Deutsche Nachhaltigkeit ein gutes Jahr, in dem wir uns strukturell und personell verstärkt haben und unser Portfolio auf dieser Grundlage wertschöpfend erweitert haben. Dabei verbinden wir Beratung mit Beteiligung und tragen so aktiv zur Entwicklung und dem Impact der Unternehmen bei.“

Beim Portfolioausbau hat die Deutsche Nachhaltigkeit bedeutende Meilensteine erreicht und sich an vier weiteren Impact-Unternehmen beteiligt. Damit schärft die Deutsche Nachhaltigkeit ihr Profil als Pure Play Impact Investor mit hochwertigem Beteiligungsportfolio. Die neuen Portfoliounternehmen sind Save the Water, EcoMotion, SUSMATA und TriDi Solutions.

Save the Water entwickelt unter dem Markennamen „SOAPEYA“ ein Handreinigungsmittel, das eine vollständige hygienische Wirksamkeit ohne die Verwendung von Wasser gewährleistet. So leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung, vornehmlich in Krisen- und Dürreregionen, in denen Wassermangel herrscht.

SUSMATA entwickelt, produziert und vertreibt nachhaltige Materialien auf Basis von Pflanzenabfällen, die u.a. als vegane Lederersatzprodukte in der Fashion- oder Automobilindustrie zum Einsatz kommen. Hierzu nutzt SUSMATA seine eigene patentierte Technologieplattform zur Entwicklung nachhaltiger Produktinnovationen. Das Produkt „Wastea“ wird beispielsweise aus Tee-Resten hergestellt und ist im Vergleich zu anderen Ersatzstoffen frei von Plastik. Darüber hinaus verfügt es über einen sehr positiven CO2-Fußabdruck.

EcoMotion bietet eine patentgeschützte Technologie für Park- und Parkhaussysteme, die eine deutlich höhere Nutzungseffizienz der verfügbaren Fläche ermöglicht. Die innovative Lösung verringert sowohl den Schadstoffausstoß und kommt mit weniger Flächenbedarf aus, weshalb sich die Technologie insbesondere im urbanen Umfeld eignet. Gleichzeitig stellt das System von EcoMotion sicher, dass Elektrofahrzeuge während des Parkens automatisch geladen werden.

Tridi Solutions ist ein Unternehmen im Bereich KI-Medizintechnik und hat ein innovatives System entwickelt, das Mediziner während eines chirurgischen Eingriffs schnelle KI-basierte Hilfestellungen gibt. Damit können Operationen effizienter durchgeführt werden und die Gesundheitsversorgung von Patienten kann deutlich verbessert werden.

Der 2025 von der Deutsche Nachhaltigkeit in Verbindung mit dem Nachhaltigkeitsberatungsunternehmen p17 entwickelte Venture Impact Assessment (VIA)-Prozess bildet ein leistungsfähiges Investmentschema, mit dem die positiven Effekte bestehender und potenziell neuer Portfoliounternehmen auf Umwelt und Gesellschaft beschrieben und gemessen werden. Der VIA-Prozess bildet als vorgelagertes Selektions-Tool somit zusammen mit einer ökonomischen Prognose die Basis für Anlageentscheidungen und die laufende Überprüfung der Portfoliozusammensetzung. Der Prozess basiert auf den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen und kombiniert sie mit einem einzigartigen Scoring-Modell, das auf 40 ESG-Prüfkriterien aufsetzt. Der kumulierte Score unterteilt Unternehmen in solche mit einem negativen und einem positiven Impact und unterscheidet dabei auch noch, wie groß der Impact der jeweiligen Unternehmen ist. Alle Beteiligungsunternehmen der Deutsche Nachhaltigkeit haben den Impact Investment Prozess durchlaufen und dabei ein deutlich positives Ergebnis erzielt.

Vor dem Hintergrund der geplanten künftigen Portfolioausweitung und des aktiven Beitrags der Deutsche Nachhaltigkeit zur internationalen Weiterentwicklung des Impact Investing ist die Berufung von Dr. Andreas Rickert zum Vorstand der Deutsche Nachhaltigkeit erfolgt. Er ist einer der renommiertesten und erfahrensten Vertreter im Bereich Nachhaltigkeit im deutschsprachigen Raum. Nach Stationen als Director bei der Bertelsmann Stiftung und seiner Tätigkeit für die Weltbank gründete er die Phineo gAG und ist deren Vorstandvorsitzender. Zudem ist Rickert Erster Vorsitzender des Bundesverbands Impact Investing.

Dr. Andreas Rickert, Vorstand der Deutsche Nachhaltigkeit: „Wir gehen mit einer klaren Strategie und hervorragender Grundlage ins Jahr 2026. Wir werden dabei zeigen, dass Impact für eine bessere Umwelt und Gesellschaft sowie wirtschaftlicher Erfolg keine Widersprüche sind, sondern sich vielmehr gegenseitig bedingen. Entsprechend positiv sind wir für die Entwicklung der Branche und unsers Unternehmens im Jahr 2026 gestimmt.“

