EQS-News: GESCO SE: Doerrenberg gliedert Geschäftsbereich Casting Products in neue Gesellschaft CASTEON aus

EQS-News: Gesco SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

GESCO SE: Doerrenberg gliedert Geschäftsbereich Casting Products in neue Gesellschaft CASTEON aus



27.11.2025 / 16:11 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die GESCO SE gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Doerrenberg den Geschäftsbereich Casting Products künftig in einer eigenständigen Gesellschaft unter dem Namen CASTEON führen wird. Mit diesem Schritt stärkt die Unternehmensgruppe ihre strategische Ausrichtung, erhöht die Markenschärfe des Segments und schafft die Basis für weiteres internationales Wachstum.

CASTEON steht als neue, eigenständige Marke für technologische Exzellenz und zukunftsorientierte Systemlösungen mit anspruchsvollen Guss- und Schmiedekomponenten. Mit der klaren Positionierung am Markt können die Stärken von CASTEON noch gezielter eingesetzt werden, um künftig flexibler, individueller und nah an den Anforderungen von Märkten und Kunden zu agieren.

Der Name CASTEON verbindet „Cast“ (Formgebung) mit „Eon“ (Beständigkeit) und spiegelt damit das Selbstverständnis des Unternehmens wider, langlebige, präzise und wirtschaftliche Lösungen für internationale Kunden zu liefern.

Als internationaler Systemanbieter und Partner entlang der gesamten Wertschöpfungskette entwickelt CASTEON Guss- und Schmiedekomponenten sowie Komponenten aus Edelstahl und Aluminium, übernimmt deren Beschaffung, Montage und integriert sie in passgenaue, einsatzbereite Lösungen für verschiedene Industrien. Die organisatorische Entflechtung aus der bestehenden Struktur von Doerrenberg ermöglicht einen noch gezielteren Einsatz flankierender Maßnahmen im Rahmen des GESCO Business Systems und damit auch eine stärkere Ausrichtung am Bedarf globaler Kunden. Gleichermaßen erreicht damit die Doerrenberg mit der Abspaltung der CASTEON noch mehr Fokussierung auf ihr eigentliches Kerngeschäft.

„Mit CASTEON schaffen wir eine starke und eigenständige Marke, die unsere Leistungsfähigkeit klarer nach außen trägt und unser Portfolio strategisch weiter stärkt“, sagt Dominik Dross, Director Business Unit CASTEON. „Dieser Schritt ist ein Bekenntnis zu unserer Kompetenz, zu unserer technologischen Haltung und zu den Menschen, die hinter diesem Erfolg stehen“.

Die Neuausrichtung wirkt sich weder auf bestehende Kundenbeziehungen noch auf laufende Projekte aus. Alle bisherigen Leistungen, Ansprechpartner und Verträge bleiben in vollem Umfang bestehen, werden nun jedoch unter dem neuen Markennamen CASTEON gebündelt und weiterentwickelt.

Die CASTEON wird ab dem 1. Januar 2026 im Segment Materials Refinement & Distribution als eigenständige Gesellschaft ausgewiesen, bleibt dabei aber eine direkte Beteiligung der Doerrenberg Gruppe.

Über GESCO:

Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in Materials Refinement & Distribution, Lifescience & Healthcare und Industrial Assets & Infrastructure. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet GESCO institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands.

Kontakt:

Peter Alex

Head of Investor Relations & Communications

Tel. +49 (0) 202 24820-18

E-Mail: ir@gesco.de

Internet: www.gesco.de