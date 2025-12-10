NAKIKI Aktie
WKN DE: WNDL30 / ISIN: DE000WNDL300
|
10.12.2025 09:50:43
EQS-News: Nakiki SE: Zeichnungsfrist für ersten deutschen Bitcoin-Bond startet jetzt
|
EQS-News: NAKIKI SE
/ Schlagwort(e): Anleiheemission/Kryptowährung / Blockchain
Nakiki SE: Zeichnungsfrist für ersten deutschen Bitcoin-Bond startet jetzt
Der Nakiki Bitcoin-Bond wird mit 9,875 % pro Jahr verzinst, wobei die Zinszahlungen zweimal jährlich erfolgen. Zum Ende der fünfjährigen Laufzeit wird die nicht nachrangige Anleihe am 22. Januar 2031 zu 100 % ihres Nennwerts zurückgezahlt. Anleger können die Schuldverschreibung mit einem Betrag von 1.000 Euro oder einem Vielfachen davon unmittelbar auf der Website www.nakikibtctreasury.com noch bis zum 19. Januar 2026 zeichnen. Die Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Freiverkehr einer Regionalbörse ist am 22. Januar 2026 geplant.
Andreas Wegerich, CEO der Nakiki SE: „Mit unserer 9,875 %-Unternehmensanleihe machen wir Anlegern ein attraktives Angebot mit fixem Zinssatz und lancieren gleichzeitig das erste Bitcoin-Treasury-Kapitalmarktprodukt in Deutschland. Ich bin überzeugt, dass wir dabei auf ein Marktumfeld treffen, das aktuell besonders gute Kaufgelegenheiten für Bitcoin bietet. Von den hervorragenden langfristigen Perspektiven beim Bitcoin sind wir überzeugt und ich erwarte, dass die seit rund 15 Jahren andauernde Erfolgsstory des Bitcoins sich weiter dynamisch fortsetzt. Entsprechend werden wir unsere Bitcoin-Only-Strategie konsequent umsetzen. Mit dem ersten deutschen Bitcoin-Bond adressieren wir dabei Investoren, die den etablierten Rahmen einer Anleihe und feste, planbare Zinseinnahmen schätzen und gleichzeitig im Bitcoin-Universum investiert sein möchten. Wir wollen in den kommenden Quartalen unsere Finanzkraft mit weiteren Kapitalmarkttransaktionen schnell und umfassend ausbauen.“
