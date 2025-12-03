NAKIKI Aktie
WKN DE: WNDL30 / ISIN: DE000WNDL300
|
03.12.2025 16:09:13
EQS-Adhoc: Nakiki SE beschließt Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage: Einstieg deutscher und internationaler Investoren zur Unterstützung der Bitcoin-Treasury-Strategie
|
EQS-Ad-hoc: NAKIKI SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Nakiki SE beschließt Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage: Einstieg deutscher und internationaler Investoren zur Unterstützung der Bitcoin-Treasury-Strategie
Frankfurt am Main, 03. Dezember 2025 – Der Vorstand der Nakiki SE („Nakiki“), hat heute auf Grundlage des genehmigten Kapitals 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlage beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 5.787.703 soll hierbei um bis zu EUR 686.000 auf bis zu EUR 6.473.703 durch Ausgabe von bis zu 686.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien erhöht („Kapitalerhöhung“). Der Ausgabebetrag je Neuer Aktie beträgt EUR 1,00.
Die neuen Aktien werden ausschließlich gegen Sacheinlagen in Form der Einbringung von Darlehensforderungen gewährt. Die jeweiligen Darlehensbeträge entsprechen den rechnerischen Nennbeträgen der zugeteilten Neuen Aktien.
Zu den Zeichnern der Kapitalerhöhung zählen unter anderem die Bitcoin Hotel LLC, USA, sowie weitere deutsche und internationale Investoren. Die Bitcoin Hotel LLC wird von dem Bitcoin-Experten Marc Guilliard vertreten, der Nakiki bereits strategisch bei der Positionierung als Bitcoin Treasury Company berät.
Mit der Einbringung der Darlehen in Eigenkapital stärkt Nakiki die Eigenkapitalbasis und reduziert gleichzeitig die Finanzverbindlichkeiten.
Die Durchführung der Kapitalerhöhung steht noch unter dem Vorbehalt der Eintragung in das Handelsregister.
Nakiki SE
Kontakt für Rückfragen (IR, Presse):
Ende der Insiderinformation
03.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nakiki SE
|Hanauer Landstr. 204
|60314 Frankfurt am Main
|Deutschland
|E-Mail:
|info@nakikifinance.com
|Internet:
|https://nakikifinance.com/
|ISIN:
|DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
|WKN:
|WNDL30, WNDL31, A460N
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2239928
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2239928 03.12.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NAKIKI SE Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung mehr Nachrichten
Analysen zu NAKIKI SE Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.