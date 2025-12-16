EQS-News: naoo lanciert naoo search – eine semantische hybride KI-Suche für Inhalte, Creators, Orte und Produkte

EQS-News: naoo AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

16.12.2025 / 09:00 CET/CEST

naoo lanciert naoo search – eine semantische hybride KI-Suche für Inhalte, Creators, Orte und Produkte

Ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung von naoo zu einer umfassend KI-personalisierten Discovery-Plattform

Zug, Schweiz – 16. Dezember 2025 – Die naoo AG (Düsseldorf: NAO; ISIN: CH1323306329) gibt heute die Einführung von naoo search bekannt, einer semantischen, KI-gestützten Suchfunktion, welche einen zentralen Baustein in der Weiterentwicklung des Unternehmens hin zu einer vollständig KI-personalisierten Social-Discovery-Plattform bildet. Statt als herkömmliches Keyword-Tool zu funktionieren, bietet naoo Search einen bedeutungs- und interessenbasierten Ansatz, mit dem NutzerInnen Inhalte, Personen, Themen und Produkte in der App entdecken können. Die Einführung von naoo Search folgt auf den Ausbau der KI-Organisation von naoo, zuletzt verstärkt durch ein Team von vier erfahrenen Ex-IBM-IngenieurInnen.

naoo search ist als Discovery-Engine für die gesamte Plattform konzipiert. NutzerInnen können bereits heute Inhalte, Profile und Creators über ein semantisches, interessengetriebenes Modell erkunden. naoo Search basiert auf einer mehrsprachigen semantischen Engine, die Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Türkisch und Chinesisch unterstützt – und damit Discovery über eine breite sprachliche Landschaft und vielfältige Creator-Communities hinweg ermöglicht. Wenn naoo business im Q1 2026 eingeführt wird, erweitert sich die Suche auf Unternehmen, Standorte und Angebote – und schafft damit eine einheitliche Struktur für zukünftige Monetarisierungsmodelle. Durch den multi-modalen Ansatz kann dieselbe Engine später auch neue Bereiche wie Immobilien, Jobs oder Dienstleistungen abdecken. Damit entstehen neue Erlöspotenziale, die das heutige Geschäftsmodell sinnvoll ergänzen.

Das System interpretiert visuelle, thematische und verhaltensbezogene Signale, um zu verstehen, was für jeden einzelnen Nutzer relevant ist. Diese semantische Ebene verbindet digitale Inhalte mit realer Discovery – über Orte, Creators und Erlebnisse hinweg. naoo search basiert auf naoo’s eigens dafür augebauten Architektur für KI unter anderem die eigenen Plattformen GAIA für die Datenorchestrierung sowie ModelKnife für automatisiertes Modelltraining, Embedding-Generierung, Deployment und Echtzeit-Serving. Dadurch werden Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und schnelle Iterationszyklen sichergestellt.

„Semantische KI kann verändern, wie Menschen nicht nur Inhalte, sondern auch Jobs, Dienstleistungen, lokale Geschäfte oder Immobilien entdecken“, sagte Thomas Wolfensberger, Gründer von naoo. „Viele Branchen verfügen bis heute nicht über eine intuitive, interessenbasierte Discovery-Schicht – und genau hier sehen wir eine klare Chance.“

David Liu, Head of AI bei naoo ergänzte: „naoo search basiert auf einer multi-modalen semantischen Architektur, die Inhalte im Kontext versteht – visuell, sprachlich und verhaltensbezogen. Damit schaffen wir die Grundlage für personalisierte Discovery über alle Bereiche der App hinweg und zukünftig auch über weitere vertikale Segmente. Dies ist der erste Schritt hin zu einem einheitlichen Empfehlungssystem, das mit dem Nutzer lernt.“

naoo search ist Teil einer umfassenderen Reihe von KI-getriebenen Produktinnovationen. Auf den Launch des Feeds zu Beginn dieses Jahres folgen Videoempfehlungen (naoo loops), People Matching sowie – Anfang 2026 – Business- und Offer-Matching. Zusammen bilden diese Komponenten ein einheitliches semantisches und personalisiertes Discovery-System, das Inhalte, Creators, Nutzer, Unternehmen und zukünftige kommerzielle Angebote verbindet.

naoo Search ist ab heute für alle iOS - und Android -Nutzer verfügbar.

Über naoo

naoo gestaltet die Zukunft Creator-getriebener Sozialer Medien – unterstützt durch künstliche Intelligenz und eine skalierbare Plattform, die auf echte, sinnstiftende Interaktionen ausgelegt ist. Im Zentrum der naoo Gruppe steht die naoo Plattform – ein Social-Media-, Local-Advertising- und Loyalty-Ökosystem der nächsten Generation, das Menschen auf Basis ihrer Interessen und Präferenzen miteinander verbindet. Die Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte, Gamification sowie ein innovatives Punkte- und Rewards-System, mit dem Nutzer direkt von ihrem Engagement profitieren. Geschäftskunden können individualisierte Angebote erstellen, die genau auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind, und Einkäufe sowie Besuche in Stores gezielt durch naoo Punkte fördern. Diese Punkte können für eine Vielzahl von Rewards eingelöst werden. Mit dem Beitritt von Kingfluencers zur Gruppe – der grössten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der grössten in der DACH-Region – verbindet naoo Plattform-Innovation mit marktführender Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand Storytelling. naoo entwickelt sich zu einem integrierten Ökosystem weiter, das unter anderem eigene, Creator-getriebene Medienformate wie Vertical Shorts und Content Hubs beinhaltet. Diese erweitern die Reichweite, vertiefen das Engagement und unterstützen ein diversifiziertes, IP-basiertes Geschäftsmodell. naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, beschäftigt 41 Mitarbeitende und ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329).

