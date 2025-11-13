EQS-News: OHB SE: Finanzergebnisse Q3 2025

OHB Aktie
Der feste Auftragsbestand des Konzerns lag nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 bei EUR 3.117 Mio. nach EUR 2.120 Mio. im Vorjahr. Davon entfallen EUR 2.604 Mio. auf das Segment SPACE SYSTEMS, EUR 336 Mio. auf das Segment ACCESS TO SPACE und EUR 177 Mio. auf das Segment DIGITAL. Zum Stichtag 30. September 2025 lag die Bilanzsumme des OHB-Konzerns mit EUR 1.565,4 Mio. um rund 12 % über dem Niveau des 31. Dezember 2024 (EUR 1.399,2 Mio.). Die Steigerung des Eigenkapitals von EUR 427,2 Mio. auf EUR 440,8 Mio. resultierte in einer Eigenkapitalquote zum 30. September 2025 von 28,2 %, nach 30,5 % zum Jahresultimo am 31. Dezember 2024.
Neben den erfolgreichen Starts des Wettersatelliten MTG-S1 und des Erdbeobachtungssatelliten NAOS, erzielte der OHB-Konzern in den vergangenen Monaten wesentliche Fortschritte bei der Vorbereitung auf die steigende Satellitennachfrage und die zunehmende Industrialisierung der Branche: Die Einweihung neuer Büroräume und größerer Reinraumflächen in Schweden wird es der OHB Sweden AB zukünftig ermöglichen die Anforderungen der Serienproduktion zu erfüllen und gleichzeitig die Kosteneffizienz zu steigern. Vor dem gleichen Hintergrund hat OHB einen Produktionsstandort für Elektronikkomponenten im sächsischen Schöneck übernommen. Daneben hat die OHB Digital Connect GmbH mit der Eröffnung eines neuen Standorts für den Satellitenbetrieb in Darmstadt den Grundstein für die Ausweitung des Service- und Dienstleistungsgeschäfts im Segment DIGITAL gelegt.
Nach einer organisatorischen Neustrukturierung des Segments AEROSPACE umfasst dieses unter dem Namen ACCESS TO SPACE zukünftig alle Geschäftsaktivitäten des Konzerns im Zusammenhang mit dem Zugang zum Weltraum. Die MT Aerospace AG repräsentiert weiterhin einen wesentlichen Teil dieser Aktivitäten. Durch die Übernahme weiterer 30 % der Anteile an der MT Aerospace AG wurde die OHB SE zu deren einzigen Gesellschafterin – ein Schritt, der das Vertrauen in den Wachstumspfad der Gesellschaft und den sich sehr positiv entwickelnden Markt für Trägerraketen weltweit unterstreicht. Mit der Beauftragung für die Serienfertigung der Flugmodelle 16 bis 42 für die europäische Trägerrakete Ariane 6, an der die MT Aerospace AG als größter deutscher Zulieferer beteiligt ist, wurde im vergangenen Quartal ein weiterer Meilenstein im Programmhochlauf erreicht.
Zum aktuellen Zeitpunkt geht der Vorstand davon aus, dass sich die Finanz- und Vermögenslage weiterhin gut entwickeln wird. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand vorwiegend aufgrund des bestehenden Auftragsbestands eine konsolidierte Gesamtleistung des OHB-Konzerns von rund EUR 1.200 Mio. Die operativen Ergebnisgrößen EBITDA-Marge und EBIT-Marge sollen Werte von rund 9 % bzw. rund 6 % erreichen.
