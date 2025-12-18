EQS-News: PLANOPTIK AG: Veräußerung der AIRTUNE GmbH

EQS-News: PLANOPTIK AG / Schlagwort(e): Verkauf

PLANOPTIK AG: Veräußerung der AIRTUNE GmbH



18.12.2025 / 14:39 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die PLANOPTIK AG hat heute 100% der Anteile an der AIRTUNE GmbH veräußert. Die Veräußerung wird keinen maßgeblichen Einfluss auf das Ergebnis der PLANOPTIK AG haben.



Die AIRTUNE GmbH produziert und vermarktet Produkte zur Beseitigung von Gerüchen und zählte damit bei vergleichsweise niedrigen Umsätzen nicht zum Kerngeschäft des PLANOPTIK Konzerns.



Die Veräußerung erfolgte im Zusammenhang mit der Fokussierung auf das Kerngeschäft. Mit den frei werdenden Ressourcen soll der Vertrieb für besonders aussichtsreiche, rentable und wachstumsstarke Produkte der Mikrosystemtechnik gestärkt werden.

Kontakt:

Stefan Thoma

PLANOPTIK AG

Ueber der Bitz 3

D-56479 Elsoff



Telefon: +49 (0)2664 5068 52

investor.relations@planoptik.com

Über PLANOPTIK



Die PLANOPTIK AG setzt weltweit Standards beim Einsatz von Glas in der Mikrosystemtechnik und der Halbleiterindustrie. Hersteller aus über 40 Ländern verwenden mikrostrukturierte Komponenten von PLANOPTIK zum Einbau in ihre Produkte. Für modernste Sensoren, für noch kleinere Mikroelektronik und für neue Möglichkeiten in der Mikrofluidik für die medizinische Diagnostik und Therapie.



Mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern neueste Produkte und stellen die präzise Fertigung der Mikrokomponenten für viele Jahre sicher. Neueste Wafer-basierte Produktionstechnologien ermöglichen dabei schnelle und individuelle Lösungen bei hohen Fertigungsvolumen.

