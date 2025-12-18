Plan Optik Aktie
WKN: A0HGQS / ISIN: DE000A0HGQS8
|
18.12.2025 14:39:15
EQS-News: PLANOPTIK AG: Veräußerung der AIRTUNE GmbH
|
EQS-News: PLANOPTIK AG
/ Schlagwort(e): Verkauf
PLANOPTIK AG: Veräußerung der AIRTUNE GmbH
Die PLANOPTIK AG hat heute 100% der Anteile an der AIRTUNE GmbH veräußert. Die Veräußerung wird keinen maßgeblichen Einfluss auf das Ergebnis der PLANOPTIK AG haben.
Die AIRTUNE GmbH produziert und vermarktet Produkte zur Beseitigung von Gerüchen und zählte damit bei vergleichsweise niedrigen Umsätzen nicht zum Kerngeschäft des PLANOPTIK Konzerns.
Die Veräußerung erfolgte im Zusammenhang mit der Fokussierung auf das Kerngeschäft. Mit den frei werdenden Ressourcen soll der Vertrieb für besonders aussichtsreiche, rentable und wachstumsstarke Produkte der Mikrosystemtechnik gestärkt werden.
Kontakt:
Stefan Thoma
PLANOPTIK AG
Ueber der Bitz 3
D-56479 Elsoff
Telefon: +49 (0)2664 5068 52
investor.relations@planoptik.com
Über PLANOPTIK
Die PLANOPTIK AG setzt weltweit Standards beim Einsatz von Glas in der Mikrosystemtechnik und der Halbleiterindustrie. Hersteller aus über 40 Ländern verwenden mikrostrukturierte Komponenten von PLANOPTIK zum Einbau in ihre Produkte. Für modernste Sensoren, für noch kleinere Mikroelektronik und für neue Möglichkeiten in der Mikrofluidik für die medizinische Diagnostik und Therapie.
Mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern neueste Produkte und stellen die präzise Fertigung der Mikrokomponenten für viele Jahre sicher. Neueste Wafer-basierte Produktionstechnologien ermöglichen dabei schnelle und individuelle Lösungen bei hohen Fertigungsvolumen.
18.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PLANOPTIK AG
|Ueber der Bitz 3
|56479 Elsoff
|Deutschland
|Telefon:
|+49 2664 5068-0
|Fax:
|+49 2664 5068-91
|E-Mail:
|investor.relations@planoptik.com
|Internet:
|www.planoptik.com
|ISIN:
|DE000A0HGQS8
|WKN:
|A0HGQS
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2248452
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2248452 18.12.2025 CET/CEST
