EQS-News: SMT Scharf AG im dritten Quartal 2025 auf Kurs 

Konzernumsatz erhöht sich in 9M/2025 auf 70,9 Mio. EUR, EBIT auf 2,4 Mio. EUR

Vollkonsolidierung des Joint Venture Unternehmens Xinsha und Wachstum im Segment Tunnellogistik wirken positiv

Prognose 2025 bestätigt: Konzernumsatz zwischen 100 Mio. EUR und 120 Mio. EUR sowie ein operatives Ergebnis (EBIT) im Korridor von 0,5 Mio. EUR bis 2,5 Mio. EUR erwartet

Hamm, 30. Oktober 2025 – Die SMT Scharf AG (WKN A3DRAE; ISIN DE000A3DRAE2), ein weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 einen Konzernumsatz von 70,9 Mio. EUR (9M/2024: 47,9 Mio. EUR) erzielt. Das deutliche Umsatzwachstum von 48,0 % im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum resultiert im Wesentlichen aus der Vollkonsolidierung des Joint Venture Unternehmens Shandong Xinsha Monorail Co., Ltd. („Xinsha“) und der in 2025 umfangreicheren Auftragsabwicklung im Segment Tunnellogistik. Im dritten Quartal 2025 erwirtschaftete die SMT Scharf Gruppe Umsatzerlöse von 20,8 Mio. EUR (Q3/2024: 19,5 Mio. EUR). Insgesamt sah sich die SMT Scharf AG in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2025 mit weiterhin schwierigen Bedingungen im Markt für Bergbauausrüstung und einer insgesamt deutlich gedämpften Investitionsbereitschaft konfrontiert.

Das operative Ergebnis (EBIT) betrug wie im dritten Vorjahresquartal -0,5 Mio. EUR. Bezogen auf die ersten neun Monate 2025 verzeichnete SMT Scharf eine Ergebnissteigerung auf 2,4 Mio. EUR (9M/2024: -1,3 Mio. EUR). Der Anstieg im Berichtszeitraum ist ebenfalls überwiegend auf die Vollkonsolidierung von Xinsha sowie höhere Umsatzerlöse und das Wachstum im Segment Tunnellogistik zurückzuführen.

„Im dritten Quartal 2025 sahen wir uns mit anhaltend schwierigen Marktbedingungen, geprägt von Überkapazitäten im Rohstoffsektor und einer verhaltenen Investitionsbereitschaft von Minenbetreibern, konfrontiert. Dennoch sind wir überzeugt, dass unsere strategische Ausrichtung der Schlüssel ist, um langfristig erfolgreich zu bleiben“, kommentiert Longjiao Wang, CEO der SMT Scharf AG.

Nach Regionen betrachtet, war China mit einem Umsatz von 34,1 Mio. EUR (9M/2024: 14,0 Mio. EUR) sowie einem Anteil am Gesamtumsatz von 48,1 % der wichtigste Markt für SMT Scharf. Im Absatzmarkt Polen stieg der Umsatz von SMT Scharf gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11,2 % auf 9,9 Mio. EUR (9M/2024: 8,9 Mio. EUR). Der Umsatz in Russland ging vor dem Hintergrund der anhaltenden Sanktionslage deutlich um 44,9 % von 8,9 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum auf nunmehr 4,9 Mio. EUR zurück. Des Weiteren trugen die Region Afrika mit einem Umsatz von 5,7 Mio. EUR (9M/2024: 5,9 Mio. EUR), Amerika mit 0,8 Mio. EUR (9M/2024: 1,1 Mio. EUR), Deutschland mit 3,5 Mio. EUR (9M/2024: 2,2 Mio. EUR) sowie sonstige Märkte mit 12,0 Mio. EUR (9M/2024: 6,9 Mio. EUR) zum Konzernumsatz bei.

Im Neuanlagengeschäft belief sich der Umsatz in den ersten neun Monaten 2025 auf 32,2 Mio. EUR. Damit wurde der Vorjahreswert deutlich übertroffen (9M/2024: 21,1 Mio. EUR). Die Umsatzerlöse aus Service und Ersatzteilen wuchsen ebenfalls stark an. Der Umsatz im Servicegeschäft stieg auf 9,1 Mio. EUR (9M/2024: 5,7 Mio. EUR), der Umsatz mit Ersatzteilen erreichte 29,5 Mio. EUR (9M/2024: 21,0 Mio. EUR).

Nach Segmenten betrachtet erwirtschaftete SMT Scharf im Berichtszeitraum im Segment Kohlebergbau mit 51,3 Mio. EUR (9M/2024: 34,9 Mio. EUR) den mit Abstand größten Umsatzbeitrag. Im Segment Tunnellogistik konnte SMT Scharf den Umsatz signifikant auf 11,6 Mio. EUR steigern (9M/2024: 4,4 Mio. EUR). Haupttreiber war insbesondere ein Großprojekt im Nahen Osten, infolgedessen sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt hat. Im Segment Mineralbergbau sanken die Umsätze leicht von 7,0 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum auf nunmehr 6,5 Mio. EUR. Das Segment „Andere Industrien“ verzeichnete einen Umsatz von 1,5 Mio. EUR (9M/2024: 1,7 Mio. EUR).

Der Auftragseingang lag in den ersten neun Monaten 2025 angesichts der äußerst verhaltenen Investitionsbereitschaft im Markt für Bergbauausrüstung mit 61,7 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert (9M/2024: 73,6 Mio. EUR), der insbesondere durch hohe Aufträge im Segment Tunnellogistik geprägt war. Zum Stichtag 30. September 2025 betrug der Auftragsbestand 21,7 Mio. EUR.

Longjiao Wang, CEO der SMT Scharf AG, erklärt: „Wir richten unsere Aktivitäten konsequent auf innovative und nachhaltige Lösungen für den Bergbau der Zukunft aus. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung emissionsfreier Transportsysteme. So haben wir für Polen und weitere Märkte ein batteriebetriebenes Einschienenhängebahnsystem für schlagwettergefährdete Grubenbaue entwickelt, mit dem Ziel, nach China auch eine kurzfristige Zulassung für den europäischen Markt zu erreichen und damit neue technologische Standards im Bergbau zu setzen.“

Auf Basis der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2025 bestätigt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Demnach wird weiterhin ein Konzernumsatz zwischen 100 Mio. EUR und 120 Mio. EUR sowie ein operatives Ergebnis (EBIT) im Korridor von 0,5 Mio. EUR bis 2,5 Mio. EUR erwartet.

Der vollständige Bericht zum dritten Quartal 2025 wird heute im Tagesverlauf unter www.smtscharf.com im Investor-Relations-Bereich veröffentlicht.

