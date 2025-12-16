SMT Scharf Aktie

WKN DE: A3DRAE / ISIN: DE000A3DRAE2

16.12.2025 15:25:23

EQS-Adhoc: SMT Scharf AG: Veränderung im Vorstand

EQS-Ad-hoc: SMT Scharf AG / Schlagwort(e): Personalie
SMT Scharf AG: Veränderung im Vorstand

16.12.2025 / 15:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SMT Scharf AG: Veränderung im Vorstand

Hamm, 16. Dezember 2025 – Die SMT Scharf AG (WKN: A3DRAE; ISIN: DE000A3DRAE2) gibt bekannt, dass der Finanzvorstand (CFO) der SMT Scharf AG, Herr Volker Weiss, dem Aufsichtsrat mitgeteilt hat, sein Vorstandsmandat aus gesundheitlichen Gründen und im gegenseitigen Einvernehmen mit der Gesellschaft kurzfristig niederlegen zu wollen. Der bestehende Anstellungsvertrag soll einvernehmlich zu Ende März 2026 aufgehoben werden.

Der Aufsichtsrat wird dem Wunsch entsprechen und hat bereits mit der Erarbeitung geeigneter Maßnahmen begonnen, einschließlich der Identifizierung qualifizierter Kandidaten für das Amt des Finanzvorstands (CFO).

 

Kontakt

Investor Relations
cometis AG
Thorben Burbach
Tel: +49(0)611 - 205855-23
Fax: +49(0)611 - 205855-66
E-Mail: burbach@cometis.de

 

-Ende der Ad-hoc-Mitteilung-

 



Ende der Insiderinformation

16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SMT Scharf AG
Römerstrasse 104
59075 Hamm
Deutschland
Telefon: +49 2381 960-01
Fax: +49 2381 960-311
E-Mail: info@smtscharf.com
Internet: www.smtscharf.com
ISIN: DE000A3DRAE2
WKN: A3DRAE
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2246636

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2246636  16.12.2025 CET/CEST

