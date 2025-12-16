SMT Scharf Aktie
WKN DE: A3DRAE / ISIN: DE000A3DRAE2
|
16.12.2025 15:25:23
EQS-Adhoc: SMT Scharf AG: Veränderung im Vorstand
|
EQS-Ad-hoc: SMT Scharf AG / Schlagwort(e): Personalie
SMT Scharf AG: Veränderung im Vorstand
Hamm, 16. Dezember 2025 – Die SMT Scharf AG (WKN: A3DRAE; ISIN: DE000A3DRAE2) gibt bekannt, dass der Finanzvorstand (CFO) der SMT Scharf AG, Herr Volker Weiss, dem Aufsichtsrat mitgeteilt hat, sein Vorstandsmandat aus gesundheitlichen Gründen und im gegenseitigen Einvernehmen mit der Gesellschaft kurzfristig niederlegen zu wollen. Der bestehende Anstellungsvertrag soll einvernehmlich zu Ende März 2026 aufgehoben werden.
Der Aufsichtsrat wird dem Wunsch entsprechen und hat bereits mit der Erarbeitung geeigneter Maßnahmen begonnen, einschließlich der Identifizierung qualifizierter Kandidaten für das Amt des Finanzvorstands (CFO).
Kontakt
Investor Relations
-Ende der Ad-hoc-Mitteilung-
Ende der Insiderinformation
16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SMT Scharf AG
|Römerstrasse 104
|59075 Hamm
|Deutschland
|Telefon:
|+49 2381 960-01
|Fax:
|+49 2381 960-311
|E-Mail:
|info@smtscharf.com
|Internet:
|www.smtscharf.com
|ISIN:
|DE000A3DRAE2
|WKN:
|A3DRAE
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2246636
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2246636 16.12.2025 CET/CEST
