EQS-Adhoc: SMT Scharf AG: Veränderung im Vorstand

EQS-Ad-hoc: SMT Scharf AG / Schlagwort(e): Personalie

SMT Scharf AG: Veränderung im Vorstand



16.12.2025 / 15:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SMT Scharf AG: Veränderung im Vorstand

Hamm, 16. Dezember 2025 – Die SMT Scharf AG (WKN: A3DRAE; ISIN: DE000A3DRAE2) gibt bekannt, dass der Finanzvorstand (CFO) der SMT Scharf AG, Herr Volker Weiss, dem Aufsichtsrat mitgeteilt hat, sein Vorstandsmandat aus gesundheitlichen Gründen und im gegenseitigen Einvernehmen mit der Gesellschaft kurzfristig niederlegen zu wollen. Der bestehende Anstellungsvertrag soll einvernehmlich zu Ende März 2026 aufgehoben werden.

Der Aufsichtsrat wird dem Wunsch entsprechen und hat bereits mit der Erarbeitung geeigneter Maßnahmen begonnen, einschließlich der Identifizierung qualifizierter Kandidaten für das Amt des Finanzvorstands (CFO).

Kontakt

Investor Relations

cometis AG

Thorben Burbach

Tel: +49(0)611 - 205855-23

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de

-Ende der Ad-hoc-Mitteilung-