SMT Scharf Aktie
WKN DE: A3DRAE / ISIN: DE000A3DRAE2
|
16.12.2025 15:25:23
EQS-Adhoc: SMT Scharf AG: Change to SMT Scharf’s Management Board
|
EQS-Ad-hoc: SMT Scharf AG / Key word(s): Personnel
SMT Scharf AG: Change to SMT Scharf’s Management Board
Hamm, 16 December 2025 – SMT Scharf AG (WKN: A3DRAE; ISIN: DE000A3DRAE2) announces that the Company’s Chief Financial Officer (CFO), Mr. Volker Weiss, informed the Supervisory Board, that he intends to resign from his office as CFO for health reasons and by mutual agreement with the Company at short notice. The employment agreement shall be terminated by mutual consent with effect as of the end of March 2026.
The Supervisory Board agrees with Mr. Weiss’s request and has already started to work on appropriate solutions including identifying qualified candidates for the office of the CFO.
Contact
Investor Relations
-End of the ad hoc announcement-
End of Inside Information
16-Dec-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|SMT Scharf AG
|Römerstrasse 104
|59075 Hamm
|Germany
|Phone:
|+49 2381 960-01
|Fax:
|+49 2381 960-311
|E-mail:
|info@smtscharf.com
|Internet:
|www.smtscharf.com
|ISIN:
|DE000A3DRAE2
|WKN:
|A3DRAE
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2246636
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2246636 16-Dec-2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SMT Scharf AGmehr Nachrichten
|
15:25
|EQS-Adhoc: SMT Scharf AG: Veränderung im Vorstand (EQS Group)
|
15:25
|EQS-Adhoc: SMT Scharf AG: Change to SMT Scharf’s Management Board (EQS Group)
|
30.10.25
|EQS-News: SMT Scharf AG remains on track in third quarter of 2025 (EQS Group)
|
30.10.25
|EQS-News: SMT Scharf AG im dritten Quartal 2025 auf Kurs (EQS Group)
|
22.08.25
|EQS-News: SMT Scharf AG reporting significant revenue and EBIT growth in the first half of 2025 (EQS Group)
|
22.08.25
|EQS-News: SMT Scharf AG mit deutlichem Umsatz- und EBIT-Anstieg im ersten Halbjahr 2025 (EQS Group)
|
22.08.25
|EQS-Adhoc: SMT Scharf AG: Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse und Senkung der Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025 (EQS Group)
|
22.08.25
|EQS-Adhoc: SMT Scharf AG: Publication of half-year results and reduction of revenue and earnings forecast for 2025 (EQS Group)
Analysen zu SMT Scharf AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|SMT Scharf AG
|5,75
|-1,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.