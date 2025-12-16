SMT Scharf Aktie

WKN DE: A3DRAE / ISIN: DE000A3DRAE2

16.12.2025 15:25:23

EQS-Adhoc: SMT Scharf AG: Change to SMT Scharf’s Management Board

EQS-Ad-hoc: SMT Scharf AG / Key word(s): Personnel
SMT Scharf AG: Change to SMT Scharf’s Management Board

16-Dec-2025 / 15:25 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

SMT Scharf AG: Change to SMT Scharf’s Management Board

Hamm, 16 December 2025 – SMT Scharf AG (WKN: A3DRAE; ISIN: DE000A3DRAE2) announces that the Company’s Chief Financial Officer (CFO), Mr. Volker Weiss, informed the Supervisory Board, that he intends to resign from his office as CFO for health reasons and by mutual agreement with the Company at short notice. The employment agreement shall be terminated by mutual consent with effect as of the end of March 2026.

The Supervisory Board agrees with Mr. Weiss’s request and has already started to work on appropriate solutions including identifying qualified candidates for the office of the CFO.

 

Contact

Investor Relations
cometis AG
Thorben Burbach
Tel.: +49(0)611 - 205855-23
Fax: +49(0)611 - 205855-66
Email: burbach@cometis.de

 

-End of the ad hoc announcement-

 



End of Inside Information

16-Dec-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: SMT Scharf AG
Römerstrasse 104
59075 Hamm
Germany
Phone: +49 2381 960-01
Fax: +49 2381 960-311
E-mail: info@smtscharf.com
Internet: www.smtscharf.com
ISIN: DE000A3DRAE2
WKN: A3DRAE
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2246636

 
End of Announcement EQS News Service

2246636  16-Dec-2025 CET/CEST

