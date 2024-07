EQS-News: Tobias Krauss wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Mister Spex SE

EQS-News: Mister Spex SE / Schlagwort(e): Personalie

Tobias Krauss wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Mister Spex SE



05.07.2024

Berlin, 05. Juli 2024 Tobias Krauss wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Mister Spex SE Der Aufsichtsrat der Mister Spex SE hat am gestrigen Donnerstag (4. Juli 2024) Tobias Krauss einstimmig zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt. Mit ihm steht ein erfahrener Manager und Investor an der Spitze des Gremiums, der bereits seit 2020 Mitglied des Aufsichtsrats ist. In den vergangenen Jahren war er unter anderem Mitglied des Strategie- sowie des Prüfungsausschusses der Mister Spex SE. Tobias Krauss ist zudem CEO von Abacon Capital, dem Family Office der Familie Büll. Ebenso einstimmig wurde Nicola Brandolese zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Er ist bereits seit drei Jahren Mitglied des Aufsichtsrats der Mister Spex SE und leitet den Strategieausschuss. Aufgrund seiner ehemaligen Funktionen als Group President Retail der Luxottica Group sowie als Managing Director von Net-A-Porter verfügt er über exzellente Branchenkenntnisse. Seit 2021 ist Nicola Brandolese CEO von Doctolib Italia. Tobias Krauss und Nicola Brandolese sowie der gesamte Aufsichtsrat unterstützen die konsequente Umsetzung des eingeschlagenen Transformationskurses, um die Profitabilität der Mister Spex SE signifikant zu erhöhen und die Position als Innovations- und Wachstumstreiber innerhalb der Augenoptik langfristig zu stärken. Seit Gründung im Jahr 2007 ist die Gesellschaft kontinuierlich gewachsen und hat im Jahr 2023 einen Umsatz von 223 Millionen Euro erzielt. Mister Spex hat sich in dieser Zeit vom führenden Online-Händler innerhalb der Augenoptik zu einem der führenden Omni-Channel-Händler der Branche mit über 70 eigenen Läden entwickelt. Der Wechsel im Aufsichtsrat folgt auf die Niederlegung der Aufsichtsratsmandate durch Claus-Dietrich Lahrs und Gil Steyaert. Über Mister Spex: Die 2007 gegründete Mister Spex SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften ‘Mister Spex‘) ist ein mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen, das sich zum führenden, digital getriebenen Omnichannel-Optiker in Europa entwickelt hat. Mister Spex war an der Spitze des Wandels der Branche und hat sich von einem reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 7,1 Millionen Kund*innen, 10 Online-Shops in ganz Europa und stationären Einzelhandelsfilialen entwickelt. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens, von digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kund*innen zu einem Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht – in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kund*innenservice, eigenen Filialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk aus Optiker*innen. Corporate Communications Elina Vorobjeva I Head of Corporate Communications I elina.vorobjeva@misterspex.de Mister Spex SE Hermann-Blankenstein-Strasse 24

D-10249 Berlin

Website: www.misterspex.de

Corporate Website: https://corporate.misterspex.com

