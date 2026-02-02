Erste Schätzungen: Andersons präsentiert Quartalsergebnisse

Andersons wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 17.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,52 USD je Aktie gegenüber 1,31 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Andersons in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,11 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 3,28 Milliarden USD im Vergleich zu 3,12 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,34 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 3,32 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 11,76 Milliarden USD, gegenüber 11,26 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at