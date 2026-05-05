Computer Modelling Group Aktie

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WKN: A0F5KB / ISIN: CA2052491057

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05.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Computer Modelling Group präsentiert Quartalsergebnisse

Computer Modelling Group wird voraussichtlich am 20.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,062 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,060 CAD je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 33,2 Millionen CAD gegenüber 33,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,34 Prozent.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,206 CAD, gegenüber 0,270 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 125,7 Millionen CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 129,5 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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