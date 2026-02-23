Core Molding Technologies Aktie

Core Molding Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928316 / ISIN: US2186831002

23.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Core Molding Technologies legt Quartalsergebnis vor

Core Molding Technologies präsentiert voraussichtlich am 10.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,230 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 6,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 66,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 62,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 1,16 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,51 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 265,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 302,4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

