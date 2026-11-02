Core Molding Technologies Aktie

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WKN: 928316 / ISIN: US2186831002

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Core Molding Technologies präsentiert Quartalsergebnisse

Core Molding Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,060 USD gegenüber 0,220 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 47,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 86,2 Millionen USD gegenüber 58,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,500 USD, gegenüber 1,29 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 275,4 Millionen USD im Vergleich zu 273,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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