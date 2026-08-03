Core Molding Technologies Aktie

Core Molding Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928316 / ISIN: US2186831002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Core Molding Technologies legt Quartalsergebnis vor

Core Molding Technologies präsentiert in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,210 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 55,32 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,470 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 24,22 Prozent auf 60,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 79,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 1,07 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,29 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 283,1 Millionen USD, gegenüber 273,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Core Molding Technologies IncShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Core Molding Technologies IncShs

mehr Analysen