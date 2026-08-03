Ausblick: Core Molding Technologies legt Quartalsergebnis vor

Core Molding Technologies präsentiert in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,210 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 55,32 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,470 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 24,22 Prozent auf 60,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 79,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 1,07 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,29 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 283,1 Millionen USD, gegenüber 273,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at