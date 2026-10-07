Dover Aktie
WKN: 853707 / ISIN: US2600031080
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Dover legt Quartalsergebnis vor
Dover wird voraussichtlich am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,85 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,22 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 6,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Dover einen Umsatz von 2,08 Milliarden USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,68 USD im Vergleich zu 7,94 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 8,69 Milliarden USD, gegenüber 8,09 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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