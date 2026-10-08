Evolution Gaming Group AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh Aktie
WKN DE: A2QCAH / ISIN: US30051E1047
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Evolution Gaming Group Un legt Quartalsergebnis vor
Evolution Gaming Group Un wird voraussichtlich am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,52 USD je Aktie gegenüber 1,46 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Evolution Gaming Group Un nach den Prognosen von 6 Analysten 601,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 592,6 Millionen USD umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,09 USD je Aktie, gegenüber 5,91 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 2,38 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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