First Quantum Minerals Aktie
WKN: 904604 / ISIN: CA3359341052
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: First Quantum Minerals legt Quartalsergebnis vor
First Quantum Minerals wird voraussichtlich am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,161 USD je Aktie gegenüber -0,080 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,82 Milliarden USD für First Quantum Minerals, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,85 Milliarden CAD erzielt wurde.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,279 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,040 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 6,72 Milliarden USD, gegenüber 7,32 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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