Erste Schätzungen: Fraport zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fraport wird demnächst die Bilanz für das abgelaufene Quartal veröffentlichen - die Analystenschätzungen.

Fraport präsentiert in der voraussichtlich am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,60 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Fraport 2,49 EUR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Fraport mit einem Umsatz von insgesamt 1,34 Milliarden EUR abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,35 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,08 Prozent verringert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,36 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,88 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 4,43 Milliarden EUR, gegenüber 4,43 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at