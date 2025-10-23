Fraport Aktie
|74,55EUR
|0,35EUR
|0,47%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fraport von 70 auf 69 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Christian Cohrs rechnet mit einem nur moderaten Verkehrswachstum, aber mit solidem Gewinnwachstum. Dies schrieb er am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht des Flughafenbetreibers für das dritte Quartal./ajx/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

|Zusammenfassung: Fraport AG Hold
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
69,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
74,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,38%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
74,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,44%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
