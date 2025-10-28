MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fraport von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Fraport-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden Fraport-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Fraport-Aktie an diesem Tag bei 60,00 EUR. Bei einem Fraport-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 166,667 Fraport-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2025 12 225,00 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 73,35 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,25 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Fraport einen Börsenwert von 6,78 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Fraport-Aktie fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Fraport-Papiers auf 35,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at