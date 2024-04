Erste Schätzungen: Heritage Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Heritage Financial lässt sich voraussichtlich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Heritage Financial die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,398 USD. Das entspräche einer Verringerung von 31,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,580 USD erwirtschaftet wurden.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 59,9 Millionen USD gegenüber 68,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 12,06 Prozent.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,76 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 243,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 303,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at