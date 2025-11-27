Heritage Financial Aktie

Heritage Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063

Heritage Financial-Investmentbeispiel 27.11.2025 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heritage Financial-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Heritage Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 27.11.2015 wurde das Heritage Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 19,67 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 508,388 Heritage Financial-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 328,42 USD, da sich der Wert eines Heritage Financial-Anteils am 26.11.2025 auf 24,25 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 23,28 Prozent.

Der Heritage Financial-Wert an der Börse wurde auf 831,28 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

