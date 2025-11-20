NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Heritage Financial von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Heritage Financial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 20.11.2020 wurde das Heritage Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 24,32 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 41,118 Heritage Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Heritage Financial-Aktie auf 22,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 913,24 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 8,68 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Heritage Financial belief sich jüngst auf 749,38 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at