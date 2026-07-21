Erste Schätzungen: Lineage legt Quartalsergebnis vor

Lineage wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,217 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 623,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,030 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Lineage 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,35 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Lineage 1,35 Milliarden USD umsetzen können.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,797 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,430 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,39 Milliarden USD, gegenüber 5,36 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at