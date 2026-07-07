Erste Schätzungen: Medpace legt Quartalsergebnis vor

Medpace wird voraussichtlich am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,98 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,10 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Medpace in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 690,7 Millionen USD im Vergleich zu 603,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 16,99 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 15,28 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,77 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at