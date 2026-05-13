Erste Schätzungen: MongoDB präsentiert Quartalsergebnisse

MongoDB öffnet voraussichtlich am 28.05.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal.

35 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD gegenüber -0,460 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 32 Analysten ein Plus von 20,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 664,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 549,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 36 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,90 USD aus. Im Vorjahr waren -0,880 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 34 Analysten im Durchschnitt 2,90 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at