MSC Aktie
WKN: 898493 / ISIN: US5535301064
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14.11.2026 10:56:00
Reederei MSC steht vor Kauf der Meyer Werft
Die letzte bedeutende deutsche Kreuzfahrtschiffwerft geht wohl an die weltgrößte Reederei: Der Bund will dem Konzern MSC ein Kaufrecht auf die Meyer Werft einräumen. Kommende Woche soll der Vertrag unterzeichnet werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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14.11.26
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