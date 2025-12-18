GNW-News: Multitude Gruppe: Finanzkalender 2026

^Zug, 18. December 2025 - Die Multitude AG (WKN: A40VJN, ISIN: CH1398992755), ein

börsennotiertes europäisches FinTech -Unternehmen, das digitale Kredit- und

Online-Banking-Dienstleistungen für Privatkunden, kleine und mittlere

Unternehmen sowie andere FinTechs anbietet (?Multitude",?Unternehmen" oder

?Gruppe"), gibt die Veröffentlichung seines Finanzkalenders für das Jahr 2026

inklusive der Veröffentlichungstermine der Finanzberichte der Gruppe sowie der

Hauptversammlung bekannt:

+-----------------------+------------------------------------------------------+

|Datum |Event |

+-----------------------+------------------------------------------------------+

|10.02.2026 |Silent Period 10.02.2026 - 11.03.2026 |

+-----------------------+------------------------------------------------------+

|12.03.2026 |Multitude AG: Vorläufiges Ergebnis 2025 |

+-----------------------+------------------------------------------------------+

|19.03.2026 |Pareto Securities' 15th Annual Nordic Corporate Bond |

| |Conference |

+-----------------------+------------------------------------------------------+

|26.03.2026 |Multitude AG: Geschäftsbericht 2025 |

+-----------------------+------------------------------------------------------+

|26.03.2026 |Multitude Bank p.l.c.: Geschäftsbericht 2025 |

+-----------------------+------------------------------------------------------+

|26.03.2026 |Multitude Capital Oyj: Geschäftsbericht 2025 |

+-----------------------+------------------------------------------------------+

|21.04.2026 |Silent Period 21.04.2026 - 20.05.2026 |

+-----------------------+------------------------------------------------------+

|24.04.2026 |Multitude AG: Hauptversammlung |

+-----------------------+------------------------------------------------------+

|21.05.2026 |Multitude AG: Quartalsmitteilung Q1 2026 |

+-----------------------+------------------------------------------------------+

|14.07.2026 |Silent Period 14.07.2026 - 12.08.2026 |

+-----------------------+------------------------------------------------------+

|13.08.2026 |Multitude AG: Halbjahresbericht 2026 |

+-----------------------+------------------------------------------------------+

|13.08.2026 |Multitude Bank p.l.c.: Halbjahresbericht 2026 |

+-----------------------+------------------------------------------------------+

|13.08.2026 |Multitude Capital Oyj: Halbjahresbericht 2026 |

+-----------------------+------------------------------------------------------+

|31.08.2026 |EF Equity Forum: Herbstkonferenz |

+-----------------------+------------------------------------------------------+

|13.10.2026 |Silent Period 13.10.2026 - 11.11.2026 |

+-----------------------+------------------------------------------------------+

|12.11.2026 |Multitude AG: Quartalsmitteilung 9M 2026 |

+-----------------------+------------------------------------------------------+

|23.11.2026 - 24.11.2026|Deutsches Eigenkapitalforum 2026 |

+-----------------------+------------------------------------------------------+

Kontakt:

Adam Hansson Tönning

Head of IR and Treasury

Tel: +46733583171

E-Mail: adam.tonning@multitude.com (mailto:adam.tonning@multitude.com)

Über Multitude AG:

Multitude ist ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale

Kreditvergabe und Online-Banking für Privatpersonen, KMU und andere FinTechs

anbietet, die von traditionellen Banken nicht ausreichend bedient werden. Die

Dienstleistungen werden über drei unabhängige Geschäftsbereiche angeboten, die

durch unsere interne Wachstumsplattform unterstützt werden: Consumer Banking

(unter der Marke?Ferratum"), SME Banking (Marke?CapitalBox") und Wholesale

Banking (Marke?Multitude Bank"). Die Gruppe beschäftigt über 700 Mitarbeitende

in 25 Ländern und ist in 17 Märkten aktiv. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte

Multitude einen Gesamtumsatz von 264 Mio. EUR. Das Unternehmen wurde 2005 in

Finnland gegründet, hat seinen registrierten Sitz der Muttergesellschaft in der

Schweiz, und ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem

Symbol?MULT" gelistet. www.multitude.com

Â°