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WKN DE: A2QJL7 / ISIN: US91680M1071

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Upstart legt Quartalsergebnis vor

Upstart wird voraussichtlich am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,388 USD aus. Im letzten Jahr hatte Upstart einen Verlust von -0,030 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Upstart in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,30 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 303,6 Millionen USD im Vergleich zu 213,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,97 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,450 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,42 Milliarden USD, gegenüber 1,04 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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