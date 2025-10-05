Erste Schätzungen: Zions Bancorporation präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zions Bancorporation wird voraussichtlich am 20.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 21 Analysten von einem Gewinn von 1,47 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,37 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 842,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 34,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,71 USD im Vergleich zu 4,95 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 3,33 Milliarden USD, gegenüber 4,99 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

