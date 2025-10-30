Escalade Aktie
Escalade Inc Q3 Profit Beats Estimates
(RTTNews) - Escalade Inc (ESCA) released earnings for third quarter that beat the Street estimates.
The company's earnings totaled $5.55 million, or $0.40 per share. This compares with $5.67 million, or $0.40 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.23 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 0.1% to $67.79 million from $67.74 million last year.
Escalade Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.55 Mln. vs. $5.67 Mln. last year. -EPS: $0.40 vs. $0.40 last year. -Revenue: $67.79 Mln vs. $67.74 Mln last year.
