Aqua America Aktie
WKN DE: A2PZEK / ISIN: US29670G1022
|
25.02.2026 23:02:45
Essential Utilities, Inc. Reports Decline In Q4 Income
(RTTNews) - Essential Utilities, Inc. (WTRG) revealed earnings for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line came in at $132.67 million, or $0.47 per share. This compares with $184.75 million, or $0.67 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 15.7% to $699.11 million from $604.38 million last year.
Essential Utilities, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $132.67 Mln. vs. $184.75 Mln. last year. -EPS: $0.47 vs. $0.67 last year. -Revenue: $699.11 Mln vs. $604.38 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aqua America Inc Registered Shs
|
24.02.26
|Ausblick: Aqua America gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Aqua America mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Aqua America präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)