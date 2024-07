EssilorLuxottica-Aktie von Gerücht um Einstieg von Meta angetrieben

Es habe Gespräche über die Übernahme einer kleinen Beteiligung an dem mit derzeit 87 Milliarden Euro bewerteten französisch-italienischen Brillenkonzern gegeben, berichten sowohl die "Financial Times" (FT) als auch das "Wall Street Journal" (WSJ) am Donnerstag unter Berufung auf informierte Personen. Dem "WSJ" zufolge geht es um eine Beteiligung von rund 5 Prozent. Das könnte Meta rund 4,5 Milliarden Euro kosten.

Meta verfügt bereits über eine Partnerschaft mit EssilorLuxottica für intelligente Brillen der Marke Ray-Ban . Die jüngste Version der Brillen mit Namen Ray-Ban Meta hatte nach letzten Aussagen des EssilorLuxottica-Chefs Francesco Milleri die Erwartungen übertroffen und sei in wenigen Monaten häufiger verkauft worden als das Vorgängermodell in zwei Jahren.

Die Gespräche dauerten an, es gebe keine Gewähr für eine Einigung, berichteten die Zeitungen weiter. EssilorLuxottica und Meta wollten die Informationen der "FT" zufolge nicht kommentieren.

So reagiert die EssilorLuxottica-Aktie

Spekulationen um einen Einstieg des Social-Media-Konzerns Meta bei EssilorLuxottica haben am Donnerstag den Kurs des Brillenkonzerns nach oben getrieben. Die Meta-Aktie notiert an der NASDAQ zeitweise 1,53 Prozent höher bei 469,08 US-Dollar, während die EssilorLuxottica-Aktie an der EURONEXT zeitweise 2,10 Prozent im Plus bei 194,40 Euro notiert.

/bek/jha/

PARIS/LONDON (dpa-AFX)