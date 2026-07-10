Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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10.07.2026 12:06:38
EU: Instagram und Facebook bergen zu große Suchtrisiken
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Instagram und Facebook bergen nach vorläufigen Ergebnissen einer EU-Untersuchung zu große Suchtgefahren für Kinder und Jugendliche. Die Europäische Kommission sieht Risiken unter anderem durch stark personalisierte Empfehlungen sowie das automatische Abspielen immer neuer Videos und treibt ein Verfahren gegen den Mutterkonzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) voran./tre/DP/mis
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