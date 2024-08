Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 fällt zum Ende des Dienstagshandels

Der Euro STOXX 50 erlitt am Dienstagabend Verluste.

Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel letztendlich um 0,31 Prozent schwächer bei 4 856,36 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,123 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,140 Prozent auf 4 878,22 Punkte an der Kurstafel, nach 4 871,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 855,90 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 897,43 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, den Wert von 4 827,24 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 20.05.2024, einen Stand von 5 074,34 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, einen Stand von 4 212,95 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,61 Prozent. 5 121,71 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit BASF (+ 0,63 Prozent auf 43,35 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,51 Prozent auf 3,63 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,43) Prozent auf 60,96 EUR), Allianz (+ 0,30 Prozent auf 270,50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,28 Prozent auf 464,20 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Bayer (-2,80 Prozent auf 28,27 EUR), adidas (-1,61 Prozent auf 214,10 EUR), UniCredit (-1,16 Prozent auf 36,29 EUR), Eni (-1,13 Prozent auf 14,49 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,84 Prozent auf 37,92 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 962 746 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 328,750 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 3,39 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,43 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

