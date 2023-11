Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 klettert

Am Dienstag tendiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,66 Prozent höher bei 4 054,81 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 3,505 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,062 Prozent auf 4 030,83 Punkte an der Kurstafel, nach 4 028,32 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 4 073,49 Punkte, das Tagestief hingegen 4 026,93 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der Euro STOXX 50 4 174,66 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, den Wert von 4 471,31 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, bei 3 617,54 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 5,15 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 491,51 Punkten. Bei 3 802,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit BASF (+ 3,49 Prozent auf 43,14 EUR), UniCredit (+ 3,45 Prozent auf 23,76 EUR), Stellantis (+ 2,63 Prozent auf 17,59 EUR), Enel (+ 2,08 Prozent auf 5,98 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,95 Prozent auf 2,45 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Eni (-0,80 Prozent auf 15,34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,71 Prozent auf 376,90 EUR), Deutsche Börse (-0,35 Prozent auf 155,40 EUR), BMW (-0,32 Prozent auf 87,43 EUR) und Deutsche Telekom (-0,20 Prozent auf 20,44 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 2 995 056 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 330,310 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

2023 präsentiert die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,58 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at