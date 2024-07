Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Start des Dienstagshandels im Plus

Um 09:12 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,32 Prozent stärker bei 4 913,06 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,127 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4 906,89 Zählern und damit 0,193 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 897,44 Punkte).

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 901,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 4 916,37 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 907,30 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 23.04.2024, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 008,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, einen Stand von 4 391,41 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,87 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 121,71 Punkten. 4 380,97 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 6,95 Prozent auf 196,38 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,43 Prozent auf 3,73 EUR), Enel (+ 0,26 Prozent auf 6,57 EUR), Stellantis (+ 0,21 Prozent auf 18,85 EUR) und Allianz (+ 0,11 Prozent auf 262,60 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-2,40 Prozent auf 33,39 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,59 Prozent auf 104,95 EUR), Bayer (-1,28 Prozent auf 26,96 EUR), Deutsche Börse (-0,92 Prozent auf 187,80 EUR) und BMW (-0,81 Prozent auf 90,18 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 ist die SAP SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 267 570 Aktien gehandelt. Mit 338,273 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Mit 9,08 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

