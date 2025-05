Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Freitagmittag fester

Der Euro STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 12:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,54 Prozent auf 5 441,45 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,453 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,191 Prozent auf 5 422,42 Punkte an der Kurstafel, nach 5 412,08 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5 419,58 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 450,95 Zähler.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 2,30 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 16.04.2025, einen Stand von 4 966,50 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 493,40 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 16.05.2024, einen Wert von 5 072,45 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 10,65 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 568,19 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 2,45 Prozent auf 23,43 EUR), SAP SE (+ 1,58 Prozent auf 267,35 EUR), Allianz (+ 1,09 Prozent auf 352,00 EUR), Eni (+ 1,08 Prozent auf 13,44 EUR) und Airbus SE (+ 1,07 Prozent auf 160,96 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen BASF (-0,41 Prozent auf 44,22 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,38 Prozent auf 53,03 EUR), Siemens (-0,34 Prozent auf 221,10 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,32 Prozent auf 4,95 EUR) und UniCredit (-0,25 Prozent auf 56,15 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 970 188 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 307,045 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,94 erwartet. Mit 7,82 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

