HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 407 Euro belassen. Das starke Interesse am Versicherungssektor habe ihn positiv überrascht, schrieb Michael Huttner in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar nach Treffen mit Investoren in Nordeuropa. Unter den Rückversicherern sind Scor und Conduit seine "Top Picks", unter den Kompositversicherern sind es Allianz und Axa und unter den Lebenversicherern Swiss Life und NN Group. Sabre Insurance und Coface sind seine Favoriten unter den Nichtleben-Versicherern./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2025 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.