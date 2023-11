Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsende fester

Am Freitag zeigten sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Letztendlich bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,87 Prozent stärker bei 4 339,99 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 3,777 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,036 Prozent höher bei 4 304,00 Punkten, nach 4 302,45 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 4 347,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 304,00 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 3,20 Prozent. Vor einem Monat, am 17.10.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 152,32 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 17.08.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 227,83 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2022, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 3 878,42 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 12,55 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 491,51 Punkten. Bei 3 802,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Flutter Entertainment (+ 2,79 Prozent auf 126,95 GBP), Bayer (+ 2,09 Prozent auf 41,45 EUR), adidas (+ 1,74 Prozent auf 179,64 EUR), Enel (+ 1,70 Prozent auf 6,41 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,39 Prozent auf 2,68 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-1,12 Prozent auf 33,58 EUR), Stellantis (-0,20 Prozent auf 18,46 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,09 Prozent auf 40,52 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,42 Prozent auf 21,56 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,54 Prozent auf 108,84 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6 678 818 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 359,076 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die Stellantis-Aktie präsentiert mit 3,10 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

