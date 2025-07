Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fester

Der Euro STOXX 50 entwickelt sich am vierten Tag der Woche positiv.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,54 Prozent fester bei 5 372,99 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,416 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,405 Prozent fester bei 5 365,92 Punkten, nach 5 344,25 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 396,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 365,92 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,276 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 297,07 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 24.04.2025, einen Stand von 5 114,98 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 24.07.2024, den Stand von 4 861,87 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 9,25 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 568,19 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern registriert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 4,13 Prozent auf 31,74 EUR), BASF (+ 2,07 Prozent auf 45,93 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,89 Prozent auf 41,05 EUR), Bayer (+ 1,77 Prozent auf 28,98 EUR) und Siemens (+ 0,68 Prozent auf 229,25 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Stellantis (-2,42 Prozent auf 8,39 EUR), Infineon (-1,24 Prozent auf 35,40 EUR), adidas (-0,85 Prozent auf 198,25 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,75 Prozent auf 5,03 EUR) und SAP SE (-0,58 Prozent auf 247,40 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3 379 256 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 289,811 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

