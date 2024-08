Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester

Um 09:12 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,45 Prozent aufwärts auf 4 692,73 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,986 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,178 Prozent höher bei 4 680,21 Punkten, nach 4 671,88 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 680,21 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 694,83 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, bei 5 043,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2024, lag der Euro STOXX 50 bei 5 078,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, den Wert von 4 321,33 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 3,99 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 1,11 Prozent auf 14,53 EUR), Siemens (+ 0,85 Prozent auf 158,54 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,58 Prozent auf 134,50 EUR), BASF (+ 0,58 Prozent auf 41,52 EUR) und SAP SE (+ 0,55 Prozent auf 190,34 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Stellantis (-0,37 Prozent auf 13,92 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,23 Prozent auf 3,47 EUR), UniCredit (-0,19 Prozent auf 34,54 EUR), adidas (-0,09 Prozent auf 212,20 EUR) und Enel (-0,08 Prozent auf 6,44 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 151 246 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 317,711 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,72 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at