Airbus Aktie
|205,60EUR
|0,10EUR
|0,05%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 209 Euro belassen. Die Flugzeug-Auslieferungen im September seien höher als von ihm erwartet ausgefallen und hätten einen Rekord für diesen Monat erreicht, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
209,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
205,65 €
|
Abst. Kursziel*:
1,63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
205,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,60%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
Analysen zu Airbus SEmehr Analysen
|10:52
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Airbus Buy
|UBS AG
|26.09.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|205,25
|-0,12%
