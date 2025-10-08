Airbus Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für September auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe die Schätzung des Analysehauses übertroffen, schrieb die Expertin Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der starke Produktmix mache das Erreichen des oberen Endes ihrer für die Verbesserung des operativen Ergebnisses (Ebit) angepeilten Spanne im Zivilgeschäft wahrscheinlicher./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 14:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 14:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Buy
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
205,65 € 		Abst. Kursziel*:
9,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
205,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,49%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

