Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht Verluste

Der Euro STOXX 50 verliert derzeit an Boden.

Um 12:09 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,79 Prozent auf 4 907,84 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,282 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,572 Prozent auf 4 918,44 Punkte an der Kurstafel, nach 4 946,73 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 921,06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 4 898,95 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,99 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 16.09.2024, einen Wert von 4 827,63 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 947,83 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 16.10.2023, den Wert von 4 149,86 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,75 Prozent zu. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Intesa Sanpaolo (+ 1,06 Prozent auf 3,96 EUR), SAP SE (+ 0,76 Prozent auf 211,40 EUR), Enel (+ 0,61 Prozent auf 7,24 EUR), Eni (+ 0,59 Prozent auf 14,07 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,14 Prozent auf 215,80 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen adidas (-2,59 Prozent auf 233,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,49 Prozent auf 503,00 EUR), Stellantis (-1,42 Prozent auf 11,84 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,36 Prozent auf 56,49 EUR) und Bayer (-1,04 Prozent auf 26,26 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 247 491 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 318,610 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3,89 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at