Stellantis Aktie
|8,47EUR
|0,24EUR
|2,87%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis nach einer Veranstaltung mit Leapmotor zur Zusammenarbeit mit dem Autokonzern auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Das Leapmotor-Management habe sein Auslieferungsziel für das laufende Jahr bekräftigt, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage dürfte auch im kommenden Jahr stabil bleiben./niw/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:06 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Buy
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
11,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8,45 €
|
Abst. Kursziel*:
30,18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8,47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,82%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Analysen zu Stellantismehr Analysen
|18:33
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|18:33
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|18:33
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|07.05.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.08.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|8,47
|2,87%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:36
|Orsted Buy
|UBS AG
|19:34
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:39
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:33
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:31
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|17:30
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:28
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17:18
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|14:48
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|11:00
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:59
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:59
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:58
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:57
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:56
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:53
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:37
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:32
|TUI Neutral
|UBS AG
|10:29
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:15
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|KRONES Buy
|Warburg Research
|10:07
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|09:52
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:19
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:04
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|08:35
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:33
|Roche Buy
|UBS AG
|07:49
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07:28
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|07:27
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|07:10
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|06:59
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|06:49
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06:44
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|22.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.