Stellantis Aktie

8,47EUR 0,24EUR 2,87%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

23.09.2025 18:33:46

Stellantis Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis nach einer Veranstaltung mit Leapmotor zur Zusammenarbeit mit dem Autokonzern auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Das Leapmotor-Management habe sein Auslieferungsziel für das laufende Jahr bekräftigt, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage dürfte auch im kommenden Jahr stabil bleiben./niw/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:06 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8,45 € 		Abst. Kursziel*:
30,18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8,47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,82%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
Aktien in diesem Artikel

Stellantis 8,47 2,87%

