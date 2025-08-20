Stellantis Aktie

8,51EUR 0,02EUR 0,26%
Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

20.08.2025 11:36:56

Stellantis Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Neueste Branchendaten signalisierten eine anhaltende Widerstandsfähigkeit des US-Automobilsektors, schrieb Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts struktureller Gegenwinde und gemischter Verbrauchersignale mahne er mit Blick das zweite Halbjahr 2025 jedoch weiterhin zur Vorsicht./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 16:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 05:11 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

